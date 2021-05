El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres un nou pla de col·laboració público-privat en l'àmbit de la "sanitat de vanguàrdia", en les seves paraules, "orientat a la creació de coneixement i a la seva aplicació immediata a la salut" per "convertir l'Estat en un líder europeu de sanitat i ciència". En concret és un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) amb càrrec als fons europeus, igual que el primer que l'executiu va posar en marxa per reactivar el sector de l'automòbil. Segons el president espanyol, l'objectiu del pla és incorporar "els avenços innovadors de la biotecnologia a la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la gestió clínica dels pacients".

Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció a un fòrum d'Eldiario.es sobre els fons europeus. "Creiem que el teixit investigador i empresarial d'Espanya està perfectament qualificat per liderar el desenvolupament de la següent generació de medicaments de teràpia avançada, abordar la innovació diagnòstica vinculada a la medicina de precisió i assegurar la producció de medicaments essencials".

Es tracta, ha conclòs, d'un pla d'avantguarda per "reforçar el sistema de salut i imbricar-lo al sistema de ciència del país". "La solvència del Sistema Nacional de Salut avala aquesta aposta", ha dit.