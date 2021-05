Els policies que havien d’esbrinar quin dels 58 infermers i infermeres de l’Àrea Sanitària del Camp de Gibraltar estava posant il·legalment vacunes contra la COVID-19 van anomenar la investigació operació Logan. Ho van fer en homenatge al personatge de la pel·lícula i sèrie de televisió dels anys 70, situada al segle XXIII i en la qual les persones han de morir en fer els 30 anys. Després de dos mesos d’investigació, els agents van aconseguir identificar-lo, fotografiar-lo posant vacunes il·legalment fins i tot al carrer i detenir-lo. Logan està acusat de suborn, malversació i falsedat documental.

Logan, fill d’una infermera i un policia local, va ser contractat per fer front a la campanya extraordinària de vacunació contra la COVID-19 a l’hospital de la Línia de la Concepción (Cadis). La policia apunta que va posar més de 50 dosis de vacunes a persones a les quals no els corresponia. Tot indica que no tenia una tarifa fixa, tot i que les indagacions apunten que podia cobrar uns 150 euros per la primera dosi i fins a 300 euros per la segona.

Els investigadors de la UDEV de la Línia van estudiar la vida diària i nocturna d’aquests 58 infermers. I Logan els va fer aixecar les orelles. Van descobrir que es relacionava amb persones que ells tenien sota el radar per estar a prop de «l’embolic,» com anomenen l’entorn de diferents clans de tràfic d’haixix. En posar la lupa sobre aquest infermer, van descobrir que conduïa un flamant Mercedes CLA color gris amb franges taronges, amb un preu mínim de 32.000 euros i al qual havia equipat amb tots els luxes. El problema és que Logan no havia tingut una feina estable fins a la campanya de vacunació contra el coronavirus.

Van començar a seguir l’infermer, que sortia cada dia a posar vacunes a domicili al costat d’una altra companya. Durant la seva jornada, punxaven la vacuna a unes 14 persones, totes de més de 70 anys, i totes incloses legalment a les llistes de l’hospital. Després, quan la seva companya marxava, Logan seguia vacunant, però amb els policies vigilant-lo, escoltant-lo i fotografiant-lo.

Així, van comprovar que punxava vacunes en un carrer de la Línia, dins d’un cotxe i fins i tot amb la bata sanitària posada. Tot va començar, segons fonts de la investigació, amb persones del seu entorn familiar, «com si fos un Robin Hood contra la COVID, una mena de tasca humanitària», expliquen. Però la pràctica es va anar estenent.