Processos de selecció més curts en el temps i amb menys proves, menys memorístics i amb possibilitat d’examinar-se sense haver d’anar a Madrid. Així pretén el Govern que siguin les oposicions a l’Administració General de l’Estat (AGE) a partir de 2025, segons va exposar ahir el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta. Unes modificacions que, de moment, tenen el rang de recomanacions i que no afectaran els processos ja en curs, ni condicionaran directament els processos de selecció de perfils dependents de les comunitats autònomes, com els mestres o els sanitaris.

Una altra reforma més immediata i que està previst que entri en vigor el 2022 és un nou calendari d’oposicions: l’Administració estatal es compromet a publicar al gener de cada any un recull de tots els concursos de l’AGE que sortiran al llarg d’aquest exercici. I així els futurs opositors podran consultar quantes places sortiran aquest any, quines han de ser de nou ingrés, quines de promoció i quines per a l’estabilització d’interins, i planificar en conseqüència els seus exàmens.

Aquest manifest de reformes està pensat per a la nova generació d’empleats públics que haurà de començar a rellevar l’envellida plantilla de l’administració estatal. És a dir, els funcionaris del SEPE, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, els inspectors d’Hisenda i els diferents cossos i estaments que sosté actualment l’Administració General de l’Estat. I, entre d’altres, Iceta planteja habilitar una passarel·la entre l’Administració i la universitat perquè en determinats màsters s’imparteixi contingut que encaixi amb un procés de selecció per a una plaça pública.

Modernització opositora

Les línies mestres de la reforma per reformular els processos de selecció a l’Administració central estan sintetitzades en un document de 50 pàgines, fruit de sis mesos de treball amb 100 professionals consultats. Un cop presentat, Iceta ha de coordinar i consensuar amb la resta de ministeris el detall d’aquests canvis per a definir les oposicions de la nova generació d’empleats públics. En els propers 10 anys està previst que la meitat de l’actual plantilla de l’AGE estigui en edat de jubilar-se.

La declaració d’intencions d’Iceta busca sacsejar el model d’oposicions actual. Un dels primers canvis és la reducció del temps que passa entre que s’oferta una plaça pública, l’administració de rigor la convoca, se celebra l’oposició i la persona que es treu la plaça l’ocupa.