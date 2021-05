Nou persones, incloent a l’autor dels trets, van morir ahir en un tiroteig al centre de San José (Califòrnia, EUA), segons va explicar el portaveu de l’oficina del xèrif del comtat de Santa Clara, Russell Davis, que va afegir que hi ha diversos ferits, alguns d’ells en estat greu, i que la policia va trobar explosius al lloc dels fets.

El succés es va produir al pati de maniobres que l’Autoritat del Transport de la Vall de Santa Clara té al centre de San José, on s’emmagatzema i es porten a terme les tasques de manteniment dels vagons de tren.

L’autor del tiroteig era treballador de la VTA, com ho són també diverses de les víctimes. La policia va rebre la primera trucada d’avís del tiroteig cap a dos quarts de set del matí. En paral·lel, la Policia de San José està investigant un incendi declarat a la mateixa hora en una zona residencial de la ciutat, en el que segons mitjans locals seria l’habitatge de l’autor dels trets. A l’habitatge no hi havia ningú, però sí que es van trobar molts cartutxos de munició.