Vox ha deixat aquesta setmana a l’estacada Juanma Moreno (PP) a la Junta d’Andalusia perquè no recolza dues lleis molt rellevants per al Govern autonòmic: la nova llei del sòl i la reforma de la norma de salut pública per contenir la pandèmia. Els diputats d’extrema dreta exigeixen que el president convoqui eleccions anticipades, una cosa que Moreno rebutja a mitjà termini, perquè veu necessari centrar-se en la lluita contra la covid i la crisi econòmica i social.

Els ultres portaven des del primer minut de la legislatura amb amenaces de deixar Moreno sense el suport parlamentari que necessita per tirar endavant les seves iniciatives, ja que el recolzament de Ciutadans, amb qui el PP governa en coalició, no és suficient.

Ara Vox ha utilitzat com a argument principal per fer aquest pas que la Junta ha acceptat acollir 13 menors no acompanyats marroquins després de la recent arribada de milers d’immigrants a Ceuta. «Ens envaeixen i nosaltres serem còmplices d’aquesta invasió», va afirmar Manuel Gavira, portaveu de la formació ultradretana per mostrar la seva disconformitat.

Fonts de l’equip de Moreno consideren que els «interessos partidistes» de Santiago Abascal l’han portat a trencar i mirar de desestabilitzar l’Executiu perquè considera que, amb la tensió diplomàtica amb el Marroc i la defensa dels indults als presos independentistes de Pedro Sánchez, l’escenari li és propici per sotmetre’s ara a les urnes i no esperar fins a l’any que ve, quan hi haurà eleccions autonòmiques.

Pressupostos aprovats

La voluntat del baró del PP és no convocar aquest any, un període en què no tem l’abandonament parlamentari de Vox, perquè té els Pressupostos del 2021 aprovats i podria prorrogar-los per al 2022. Aquell any, al desembre, és quan s’acaba la legislatura i tocaria cridar a les urnes.

El líder de la Junta, que es troba bé, però està en confinament domiciliari per covid des de dijous, està intentant llançar aigua a aquest incendi perquè els d’Abascal tornin a voler pactar iniciatives al Parlament. De fet, en les seves declaracions no dona per liquidada l’entesa que, malgrat els xocs habituals, havia mantingut amb els diputats d’extrema dreta i es limita a preguntar-los si el que busquen és «tombar» al Govern, com si el divorci no hagués arribat de veritat. Moreno governa amb els seus 26 diputats, 21 de Ciutadans i els 11 de Vox. Els parlamentaris ultres van firmar un acord per investir-lo president i facilitar-li tres pressupostos autonòmics, una cosa que han complert.

Moreno no és Ayuso

Després de la devastadora victòria d’Isabel Díaz Ayuso a Madrid el 4 de maig, les mirades van dirigir-se cap a Moreno. Aquells dies alguns dirigents de Gènova li van insinuar que repetís l’estratègia i avancés eleccions per continuar avançant en l’operació d’absorció de Ciutadans i assestar un altre cop, amb la seva suposada victòria, al PSOE, una cosa que ell va bloquejar i que no s’ha tornat a plantejar.

El cap de l’executiu andalús argumenta que ni ell és Díaz Ayuso ni els andalusos són els madrilenys. «Aquesta comunitat és socialista. El PSOE va ser qui va guanyar, però no va sumar. Moreno ha d’asseure’s com a líder i ho està aconseguint. No és Ayuso, que sí que ha pogut atraure el votant de Vox. Si convoqués de cara al setembre -la llei andalusa impedeix fer-ho el juliol i l’agost-, se’l veuria com un oportunista», afirmen des del seu equip.

Fonts de Gènova creuen que el seu estil busca ser «més semblant al d’Alberto Núñez Feijóo, assossegat, transversal, de terminis llargs».