Els caçadors de ments de la Guàrdia Civil s’han incorporat a la investigació per mirar de localitzar les nenes Olivia i Anna, segrestades pel seu pare, Tomás Gimeno, a Tenerife des del 27 d’abril. I ho estan fent, segons El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, realitzant el que ells anomenen l’«autòpsia psicològica» del pare de les nenes, autor de la seva desaparició i del qual tampoc hi ha rastre. La seva tasca és complementària del rastreig que està fent a aigües canàries el vaixell Ángeles Alvariño, equipat amb un sonar.

Aquestes set persones, quatre dones i tres homes, del Servei d’Anàlisi del Comportament Delictiu (SACD) de la Guàrdia Civil, són psicòlegs i criminòlegs. La unitat es va fundar fa 26 anys i des d’aleshores ha mirat de ficar-se en la ment de més de mil assassins, violadors i segrestadors repartits per tot el país. Han participat en casos com el de Diana Quer i el nen Gabriel Cruz. Analitzen els casos passats per mirar d’explicar els presents o predir-ne d’altres en el futur.

Aquests especialistes en el comportament criminal elaboraran un informe en què establiran les hipòtesis més probables per explicar la desaparició de les nenes a mans del seu pare.