El Tribunal General de la Unió Europea ha retornat provisionalment la immunitat als eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí mentre resol el recurs contra l'Eurocambra per l'aixecament de la protecció parlamentària. El vicepresident del TGUE ha defensat que les al·legacions fàctiques i jurídiques dels independentistes justifiquen que se'ls hi mantingui la immunitat fins que aquest tribunal de primera instància es pronunciï de forma definitiva. El TGUE ha concedit les mesures cautelars demanades per Puigdemont, Comín i Ponsatí encara que el Parlament Europeu no ha presentat per ara les seves observacions al respecte.

De totes maneres, segons el reglament del TGUE es pot concedir de manera provisional les mesures cautelars encara que l'altra part no hagi aportat les al·legacions.

El 9 de març l'Eurocambra va aprovar l'aixecament de la immunitat als tres eurodiputats de JxCat amb 400 vots a favor, 248 en contra i 45 abstencions. Puigdemont, Comín i Ponsatí ho van impugnar

Demanda de cautelars

En la petició de cautelars, Puigdemont, Comín i Ponsatí alertaven del "risc real i imminent" que els detinguin i empresonin "impedint que puguin representar els ciutadans europeus durant la resta del mandat". En especial, advertien del risc de ser arrestats a França ara que l'Eurocambra reprèn les sessions plenàries a Estrasburg. De fet, la setmana que ve mateix s'hi han de desplaçar.

Decisió del TGUE

En l'auto publicat aquest dimecres, el TGUE diu que "en interès de la bona administració de justícia" és necessari "suspendre" l'aixecament de la immunitat que va aprovar el ple de l'Eurocambra almenys fins que es resolguin definitivament les mesures cautelars.

"Les al·legacions factuals i legals dels sol·licitants, suposant que s'acabin provant, justifiquen mantenir l'statu quo fins que el vicepresident del Tribunal General examini amb més detall els arguments i resolgui de manera definitiva l'aplicació de les mesures cautelars", diu el TGUE en un auto molt breu.

Com que el Parlament Europeu encara no ha pogut presentar les seves al·legacions, el TGUE no pot comprovar de moment si Puigdemont, Comín i Ponsatí tenen raó i ha optat per concedir mesures cautelaríssimes.

El TGUE pot fer aquest pas si creu que és necessari per "obtenir suficient informació per decidir sobre una situació legal i factual complexa".