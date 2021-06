L’exsenadora de l’estat de Florida (EUA) Daphne Campbell va denunciar que la violència de les armes va causar la mort del seu fill de 23 anys a Miami-Dade, suposadament assassinat per l’exparella de la dona amb la qual mantenia una relació, en un comtat que ha tingut una de les seves setmanes més violentes. La política demòcrata va assenyalar a Facebook que el seu fill Jason Dwayne Campbell, de 23 anys, deixa orfes tres nens. «Vaig perdre el meu fill amb la violència de les armes mentre dormia, l’assassí no té cor i va matar el meu fill», va explicar Campbell.

Des de divendres passat han tingut lloc al comtat diversos tirotejos, entre ells el perpetrat per tres persones que van arribar en una camioneta a un local a Hialeah on se celebrava un concert de música urbana i en pocs segons van disparar contra la multitud a la sortida de l’esdeveniment. El tiroteig va causar dos morts i més de 20 ferits.

La violència armada inclou rivalitat entre grups, intents de robatoris, disputes i, en el cas del fill de l’excongressista de Florida, embolics amorosos. El fill de Campbell va ser assassinat a trets dins d’un apartament suposadament per l’exparella de la dona amb la qual estava mantenint una relació. «Em sento devastada», va expressar Campbell. Les autoritats no han revelat detalls de l’atac ni si hi ha detinguts.

Mentrestant, continua la recerca de les tres persones que van atacar els assistents al concert de rap amb l’ajuda de diversos vídeos, entre ells un dels tres sospitosos i un altre de la multitud que es veu intentant escapar de les bales.