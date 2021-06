La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha replicat el president d'ERC, Oriol Junqueras, que en un article d'opinió ha apostat per la via escocesa tot avisant que les altres vies no són viables ni desitjables, descartant d'aquesta manera la via unilateral. En roda de premsa, Artadi, en canvi, ha defensat que "l'independentisme té l'obligació d'explorar-les totes i no descartar-ne cap". De fet Artadi, ha assenyalat que la ponència política d'ERC no renuncia a la unilateralitat i s'ha referit al referèndum de l'1-O com una "acció unilateral". La vicepresidenta de Junts creu que els contactes entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez s'han d'emmarcar en la "cortesia institucional i diplomàtica" però en cap cas en un diàleg ni negociació.