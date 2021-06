«La concentració de 2019 de Colom va ser un desastre per al PP, però no pel que es diu normalment de la foto amb Vox, sinó perquè no hi va anar ningú». La frase és d’un membre de l’equip de Pablo Casado a Gènova que argumenta que, dos anys enrere, «el carrer encara no estava preparat» per censurar Pedro Sánchez. Ara, en canvi, l’anàlisi que es fa al quarter general dels populars és que, després de la pandèmia i l’anunci de la concessió dels indults als dirigents de l’1-O, els espanyols sortiran a protestar contra el Govern central i la concentració d’avui tindrà tant «èxit d’assistència» que suposarà un abans i un després per al líder del PSOE.

L’acte està organitzat per la plataforma Unió 78, de la qual formen part Rosa Díez, Fernando Savater i María San Gil, entre d’altres, i, a més del PP, li donen suport Vox i Cs. De fet, el partit ultra va ser el primer a anunciar l’assistència del seu líder, Santiago Abascal, i va forçar la participació de Casado (que al principi no pensava anar) i d’Inés Arrimadas (no va anar a la de fa dos anys).