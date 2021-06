Sèrbia i Kosovo reprenen avui el diàleg per normalitzar les seves relacions sota l’empara de la Unió Europea (UE) després de gairebé un any sense contactes directes entre les dues parts en el conflicte balcànic. Les converses al màxim nivell tindran lloc a Brussel·les i per primera vegada hi participarà el nou primer ministre kosovar, Albin Kurti, un nacionalista d’esquerres que va assumir funcions al març, després d’una contundent victòria electoral del seu partit Autodeterminació. La delegació de Belgrad estarà encapçalada pel president serbi, Aleksandar Vucic.

Segons va avançar el portaveu d’Afers Estrangers de la UE, Peter Stano, les negociacions seran «facilitades» pel cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, «amb el suport del representant especial de la UE, Miroslav Lajcak». En l’última trobada, el juliol de 2020, l’agenda es va centrar en la recerca de solucions per al problema de les persones desaparegudes.