El Tribunal de Primera Instància francòfon de Brussel·les ja té el primer veredicte sobre les mesures cautelars demanades per la Comissió Europea en el seu procediment d’urgència contra AstraZeneca causa del retard en el lliurament de vacunes. Les dues parts es van mostrar satisfetes després d’una batalla legal que no ha acabat i que tindrà la seva segona part després de l’aturada estival. Segons la sentència, l’empresa està obligada a entregar el 27 de setembre 50 milions de dosis addicionals, un volum inferior als 90 milions addicionals que sol·licitava Brussel·les.

Segons el calendari vinculant recollit en la sentència, el laboratori anglo-suec està obligat a lliurar 15 milions de dosis abans del 26 de juliol, 20 milions de dosis per al 23 d’agost i els 15 milions restants per al 27 de setembre fins a arribar als 80 milions de dosis (entre gener i març va lliurar 30 milions). En cas d’incompliment d’aquests terminis de lliurament, AstraZeneca haurà de pagar una penalització de 10 euros per dosi no administrada. «AstraZeneca no ha complert amb els compromisos que va assumir en el contracte. És bo veure que un jutge independent confirma això», va celebrar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Per la seva banda, l’empresa es va afanyar a destacar que el volum exigit pels jutges belgues és molt inferior al que demanava Brussel·les i que no tindran problemes per complir. «La Comissió Europea va sol·licitar 120 milions de dosis acumulades per a finals de juny i un total de 300 milions per a finals de setembre. El jutge ha ordenat el lliurament de 80.200.000 per al 27 de setembre. Fins a la data, l’empresa ha subministrat més de 70 milions de dosis a la UE i superarà substancialment les 80.200.000 dosis per a finals de juny», va explicar apuntant a l’impacte limitat que entenen tindrà el veredicte de 67 pàgines. Segons l’empresa, els jutges també reconeixen les dificultats experimentades que van portar als retards i va recordar que han «treballat extremadament dur» per desenvolupar una vacuna a preu de cost.

Per a l’executiu comunitari la victòria és que la sentència va més enllà del nombre de dosis i va assenyalar que és injust fixar-se que el volum de lliuraments és molt inferior al sol·licitat.

La UE obre la porta als EUA

Per altra banda, Europa comença poc a poc a obrir-se a l turisme de països tercers. El Consell de ministres de la UE va formalitzar ahir la recomanació adoptada pels ambaixadors permanents dels Vint-i-set de permetre l’entrada als turistes nord-americans. A més dels EUA, la UE també considera segurs des del punt de vista epidemiològic una dotzena de països que veuran desaparèixer gradualment les restriccions temporals imposades als viatges no essencials.