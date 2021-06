El ministre de Medi Ambient del Brasil, Ricardo Sallles, va dimitir del seu càrrec marcat per diverses polèmiques ja que ha estat qüestionat per la seva política mediambiental i està sent investigat en una trama d’exportació de fusta.

En el Diari Oficial de la Unió (DOU) es va anunciar la renúncia i que va assenyalar que ha estat designat com a nou ministre Joaquim Álvaro Pereira Leite, fins llavors secretari de Amazonía i Serveis Ambientals. El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va elogiar la labor que ha exercit Surt-los durant els dos anys i mig que ha estat al comandament d’aquesta cartera durant una trobada en el Palau de Planalto. El Govern va emetre un comunicat en el qual assegura que Salles «ha respectat i valorat tots els sectors productius, a través d’una agenda liberal» que ha aconseguit «reforçar la preservació del medi ambient».