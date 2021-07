L’auge de la Xina és «irreversible» i els que intentin frenar-lo acabaran amb els caps «colpejats i ensangonats» contra un gran mur d’acer format per 1.400 milions de xinesos. Ho va dir ahir el president, Xi Jinping, en l’acte central dels fastos del centenari del Partit Comunista.

Xi va oferir un discurs nacionalista i combatiu, aturant-se en els patiments del país i prometent que no es repetiran. Va parlar de les Guerres de l’Opi, del colonialisme europeu i l’imperialisme japonès, segellats encara en la psique nacional. «Aquells temps en què el poble xinès era trepitjat han acabat per sempre», va prometre. Va recordar que la Xina mai ha oprimit ni subjugat cap país i, per la mateixa raó, no permetrà que l’oprimeixin o la subjuguin a ella. I aquí va arribar la referència als caps.

També va defensar el rol del partit al final de l’esclavista règim feudal, la modernització del país i l’erradicació de la pobresa, però és dubtós que del discurs es recordi més el llistat de les fites que el de les amenaces. El to va complaure l’audiència interna i va donar munició als que desconfien de l’«auge pacífic» que defensa la Xina i anuncien un cúmul de desastres sota la seva creixent influència. El seu costum d’encoratjar les masses periòdicament amb fragoroses diatribes té un efecte devastador per a la seva imatge global.

«Imatge més amorosa»

El seu discurs va arribar, paradoxalment, setmanes després que demanés construir «una imatge més amorosa» per ampliar el seu cercle d’amistats. Les seves instruccions, recollides en la premsa nacional, eren presentar la Xina com a «digna de confiança i respecte». Semblava una admissió implícita que creixia el seu aïllament i que la recent diplomàcia fragorosa dels «llops guerrers», instaurada per combatre l’hostilitat nord-americana, estava condemnada. «Hem de ser modestos i humils», havia demanat Xi.

La seva al·locució, d’una hora, va discórrer per camins trillats. Va destacar la contribució del partit al procés de modernització i va concloure que no hi haurà una nova Xina sense ell. També va recordar el compromís nacional de la reunificació amb Taiwan, tot i que no va repetir les amenaces militars d’anys anteriors. Va aclarir, això sí, que l’Exèrcit ha d’estar preparat per a qualsevol contingència. A l’acte coreografiat hi van assistir 70.000 persones d’aplaudiment fàcil.