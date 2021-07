La Fiscalia i el titular del Jutjat penal 1, que va signar la primera sentència condemnatòria a Juana Rivas, es van mostrar contraris que aquesta veïna de Maracena (Granada) rebi un indult total o parcial a la pena de dos anys i mig de presó que li va imposar el Tribunal Suprem.

El titular del Jutjat penal 1 de Granada, Manuel Piñar, va apuntar que Rivas no presenta cap motiu «excepcional» que justifiqui el seu indult, un posicionament similar al mostrat per la Fiscalia de Granada, que va destacar seva «disconformitat» amb el fet que Juana Rivas es beneficiï d’aquesta mesura.

Tant el magistrat del Penal 1 com el ministeri fiscal s’han pronunciat aquesta setmana en una peça separada motivada per la petició d’indult de Rivas, condemnada a dos anys i mig de presó per romandre el 2017 durant més d’un mes en parador desconegut amb els seus fills.