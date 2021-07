Una jutge de Barcelona ha citat a declarar com investigat al tuitaire Luis Pérez, conegut com a Alvise Pérez a les xarxes socials, per difondre una PCR positiva falsa de l'exministre de Sanitat Salvador Illa durant un debat televisiu de les últimes eleccions catalanes.

Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, la titular del jutjat d'instrucció numero 33 de Barcelona ha fixat pel mes de setembre la declaració del tuitaire, a qui la Fiscalia va denunciar pels delictes de falsedat en document privat i injúries.

La jutge ha citat a Alvise per a interrogar-li com investigat, després d'haver pres declaració el mes passat al mateix Salvador Illa, qui va comunicar la seva intenció de personar-se com a acusació particular en la causa per a defensar la seva "honorabilitat" després de les "calúmnies" abocades pel tuitaire.

La Fiscalia va portar al jutjat al tuitaire arran d'una denúncia que va presentar el PSC per la falsificació de la PCR, que va ser difosa coincidint amb un debat electoral en La Sexta quan faltaven tres dies per a les eleccions catalanes del 14F, en les quals Illa era cap de llista dels socialistes.

En la seva denúncia, el ministeri públic acusa Pérez de publicar una PCR atribuïda a Illa, amb data de 6 de febrer i capçalera de la clínica QuirónSalud, que en la seva opinió va ser "íntegrament" confeccionada pel propi internauta.

De fet, el propi centre hospitalari va aclarir que el resultat de la PCR publicat era fals i que no havia emès ni aquest ni cap altre informe diagnòstic amb el número que figura en la prova atribuïda a Salvador Illa.

En opinió de la Fiscalia, la publicació de la PCR falsa "per un mitjà massiu com Twitter, que permetia el seu visionat i redistribució indiscriminada", va ser duta a terme pel denunciat en campanya electoral "amb el propòsit de perjudicar a Salvador Illa en les seves legítimes expectatives com a candidat a la presidència de la Generalitat".

Alvise Pérez té més de 220.000 seguidors a Twitter, on s'identifica com a analista, i ja havia protagonitzat anteriorment polèmiques relacionades amb faules després desmentides, entre ells la difusió d'un muntatge fotogràfic en el qual apareixia un gran cartell amb el rostre de Pedro Sánchez i el lema "Un bon ciutadà obeeix", penjat en la façana de la seu federal del PSOE.

El tuitaire va publicar la falsa PCR coincidint amb la polèmica suscitada per la negativa del presidenciable socialista a sotmetre's a una prova de coronavirus abans d'un debat electoral en TV3.