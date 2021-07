Una presumpta fallada informàtica a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid va deixar al descobert dades personals de milers de madrilenys que s’han vacunat, entre els quals, el rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez.

La filtració va ser revelada per Telemadrid, que va publicar una captura de pantalla de les dades del Rei (ratllant les sensibles) i que va assegurar que no són accessibles des d’ahir a la tarda, poc després de la seva denúncia. La cadena va assegurar que ha rebut la informació a través d’una trucada anònima.

Les dades que revelava la pàgina eren les del cens de vacunats: nom i cognoms, domicili, data de naixement, DNI, número de mòbil, correu electrònic, número de targeta sanitària i vacuna rebuda. I el braç en què es va rebre la punxada i el nombre de dosis.

Telemadrid afirma que no és possible saber quantes persones s’han vist afectades ni si aquestes dades s’han utilitzat amb finalitats delictives. Segons la Conselleria de Sanitat del Govern d’Isabel Ayuso, les dades s’han obtingut «per un accés indegut», va assegurar Telemadrid.

Aquest tipus de filtracions poden donar lloc a bases de dades que després es venen per internet a ciberdelinqüents per cometre fraus i estafes per via informàtica.

En el cas del rei Felip VI, es va anunciar que s’havia vacunat, però no hi va haver fotografies, ni tan sols la filtració de la marca de la vacuna.