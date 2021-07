L’empresari britànic Richard Branson es va convertir ahir en el primer magnat a saltar a l’espai, prenent davantera en la insòlita competició entre arximilionaris per liderar l’última etapa de la carrera especial. Branson va viatjar a bord d’una nau de la seva companyia Virgin Galactic, avançant-se així als plans de l’amo i fundador de Amazon, Jeff Bezos, que ha programat el seu viatge per al dia 20.

L’inici del llançament es va produïtrpoc després de les 16.30 hores (hota catalana) i durant gairebé una hora la nau va anar pujant fins a arribar als 15 quilòmetres d’altura, quan es va separar dels propulsors. Virgin va fer la retransmissió de l’esdeveniment en directe, combinant-lo amb imatges promocionals de la companyia. Es va poder veure als ocupants mentre pujaven, amb el semblant seriós i concentrat.

A les 17.25 hores es va deixar anar dels coets i, durant quatre minuts, la nau i els seus ocupants havien aconseguir l’estat d’ingravitació. En haver arribat als 85 quilòmetres, es consideren astronautes per la NASA.

Branson es converteix així en el primer multimilionari a formar part d’una missió tripulada a l’espai en part autofinançada. «Sempre he estat un somiador. La meva mare em va ensenyar a no rendir-me mai i a aconseguir les estrelles. L’11 de juliol, és hora de convertir aquest somni en realitat a bord del pròxim vol espacial de Virgin Galactic», havia dit l’empresari britànic quan havia anunciat la seva odissea que va culminar ahir. La raó de ser de Virgin Galactic és portar a persones a l’espai. A turistes. Obrirà amb això una nova era per al sector turístic.