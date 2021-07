L’exministre de Justícia Juan Carlos Campo rebrà el vistiplau per reincorporar-se a la Sala Penal de l’Audiència Nacional aquest dijous, quan la Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial (CGPJ) compleixi el tràmit d’acceptar la readmissió que ell mateix va sol·licitar aquest dilluns dins del termini de 10 dies que la llei disposa després d’un període en serveis especials, com és el ministeri. Fonts de l’òrgan de govern dels jutges van assenyalar a El Periódico que la readmissió és automàtica un cop sol·licitada per l’interessat.

El 2011, quan Campo era secretari d’Estat de Justícia i Francisco Caamaño, ministre, es va eliminar l’obligació que existia per a jutges i fiscals de romandre dos anys en excedència després del seu pas per la política. Actualment l’única excepció que posa la llei orgànica del poder judicial és que s’han d’abstenir en causes que en són part partits polítics.