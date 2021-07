La nova imposició de presentar test negatiu de covid o certificat digital de vacunació per entrar a restaurants de Portugal durant els caps de setmana ha causat en els seus primers dies un fort impacte en els establiments, que demanen que mesures d’aquesta naturalesa s’apliquin amb més antelació.

«Els establiments van funcionar pràcticament a les terrasses, a dins hi van haver pocs o cap client i qui no té terrassa pràcticament no va tenir clients», va resumir la secretària general de l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Similars de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto.

Jacinto va fer balanç als mitjans locals del primer cap de setmana de la mesura, anunciada pel Govern del socialista António Costa dijous passat i que va entrar en vigor dos dies més tard.

A partir d’ara, des de les 19.00 de divendres i durant tot el cap de setmana per accedir a l’interior de restaurants en els 60 municipis amb major incidència de covid a Portugal -entre ells Lisboa, Porto i Far- s’ha de presentar test negatiu de covid o certificat digital.

Aquestes mesures, però, no han estat exigides en terrasses, el que ha generat un impacte desigual en la restauració, que lamenta que l’escassa antelació hagi generat confusió entre els clients i, per tant, efectes «notoris» en els establiments.

«L’impacte va ser molt gran perquè els dubtes eren molts, va ser tot molt sobtat i no va permetre als operadors preparar-se de manera adequada», va continuar Jacinto.

Els restaurants de municipis afectats no són els únics obligats a demanar test negatiu o certificat. Els hotels de país també ho requereixen en el moment de registrar-se a l’establiment, d’una manera més àmplia que els restaurants, ja que han de demanar-ho tots els hotels a país -amb independència de la seva incidència de contagis- i durant tots els dies de la setmana.