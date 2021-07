Dues preses es van esfondrar aquest diumenge a causa de les fortes pluges a la regió septentrional de Mongòlia Interior, sense causar víctimes mortals, segons va anunciar ahir el Ministeri de Gestió d’Emergències de la Xina.

Com a mínim 16.000 persones s’han vist afectades per les inundacions, a més d’infraestructures com ponts i carreteres i 216 quilòmetres quadrats de terres de cultiu, segons el compte oficial del govern local.

Les autoritats de control d’inundacions havien activat el nivell d’emergència després de «pluges torrencials» que van començar el dissabte, segons ha informat el Ministeri. Segons aquest mateix, continuen les tasques de rescat i inspecció en àrees riu avall per prevenir nous accidents i s’estan comptabilitzant les pèrdues econòmiques.