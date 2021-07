El Govern ha decidit prorrogar les mesures que emmarca dins de l’anomenat «escut social» per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en les famílies i llars fins al 31 d’octubre. Aquest paquet, que inclou des de la prohibició dels talls de subministraments de llum, gas o aigua a consumidors vulnerables o la pròrroga dels contractes de lloguer, finalitzava el proper 9 d’agost. De fet, ja es va ampliar el termini més enllà del final de l’últim estat d’alarma, el passat 9 de maig.

A aquesta decisió, que està previst que aprovi el Consell de Ministres de dimarts que ve, 3 d’agost, l’últim abans del període de vacances, s’ha arribat després d’«un treball conjunt i coordinat» entre els ministeris implicats, segons van confirmar fonts de l’executiu de Pedro Sánchez. Les últimes converses dutes a terme entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que encapçala Ione Belarra, de Unides Podem, i el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, dirigit pel socialista Félix Bolaños, han conclòs amb l’acord per prorrogar el reial decret llei 8/2021 per «garantir la protecció social de tots els ciutadans».

De l’energia als lloguers

Entre les mesures que expiraven el proper 9 d’agost i que, si no es produeixen canvis, ara es prorrogaran fins al 31 d’octubre, hi ha la prohibició del tall de subministrament d’energia i aigua, la suspensió de procediments de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional, la pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual i l’ampliació del bo social per a consumidors energètics vulnerables. El Govern va aprovar per primera vegada aquest tipus de mesures el 31 de març de 2020, després de decretar l’estat d’alarma.