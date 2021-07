El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir, en la XXIV Conferència de Presidents, més vacunes per anticipar l’objectiu del 70% de la població immunitzada i més diners dels fons europeus a gestionar per les comunitats autònomes en el marc del pla de recuperació. Ho va fer davant els 16 presidents autonòmics i dos de ciutats autònomes presents a la reunió celebrada a Salamanca -tots excepte el català, Pere Aragonès, que va rebutjar acudir-, en una reunió de sis hores que va comptar amb la presència del Rei a l’inici de la jornada.

En les seves intervencions, la majoria dels presidents autonòmics van reclamar més participació en la presa de decisions, més eines i cobertura jurídica en la lluita contra la pandèmia i més implicació en la gestió dels fons de recuperació, així com un sistema de finançament més equitatiu i un replantejament d’aquest fòrum de debat.

Per part seva, el president del Govern va avançar en la sessió plenària de la conferència, d’una banda, que Espanya rebrà 3,4 milions de dosis addicionals de la vacuna de Pfizer en les pròximes setmanes, el que permetrà passar de 13,1 a 16,5 milions en total en el mes d’agost i anticipar a aquest mes l’objectiu de tenir vacunada amb la pauta completa el 70% de la població espanyola.

Va anunciar també que les comunitats autònomes rebran aquest any 10.500 milions d’euros del Pla de Recuperació, el que suposa que gestionaran el 55,5% dels 19.036 milions que Espanya rebrà de la Comissió Europea el 2021 i el 43% dels 24.197 milions pressupostats per a aquest any. Fonts del Govern van comentar que amb aquests dos anuncis s’han desmuntat molts dels arguments d’algunes de les comunitats en contra de l’executiu.

En relació amb el repte demogràfic, un altre dels temes que es van tractar a la conferència, Sánchez va avançar l’activació d’un pla de 10.000 milions d’euros per a complir les 130 mesures plantejades per l’executiu en aquest àmbit.

Sánchez va comparar la situació actual amb la de fa un any, en el moment en què es va celebrar la Conferència de Presidents de San Millán de la Cogolla, a La Rioja, i va opinar que «clarament hem avançat» des de llavors i «ara estem afermant i consolidant la recuperació econòmica».

Com a tancament, el cap de l’executiu va reiterar als presidents que el Govern ofereix «col·laboració» i demana «unitat», sabent que aquesta és una «fortalesa» per a Espanya, segons va apuntar la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una roda de premsa posterior a la Conferència.

La també portaveu de l’executiu va explicar que aquesta havia estat una «jornada important», «molt positiva per al Govern», en què hi havia hagut «un debat enriquidor en un clima de col·laboració» i amb «un to molt distès per part de tots els presidents», que va acabar amb un «aplaudiment unànime i sincer en el qual ens reconeixíem tots».

Davant de les crítiques al format de la conferència, Rodríguez va comentar que no deixa de sorprendre quan s’estan tractant assumptes d’aquesta importància i, en concret pel que fa a les queixes de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va apuntar que «potser ella buscava una altra cosa» i que «és una operació impossible mantenir més serveis i demanar més recursos i abaixar els impostos, no es pot bufar i xuclar a la vegada, que és el que pretenen algunes comunitats».

Díaz Ayuso va exigir a Sánchez que «deixi en pau» Madrid amb la seva autonomia fiscal i també que es comporti amb «lleialtat» cap a les comunitats que són «fidels a la unitat d’Espanya», al mateix temps que va criticar, per un costat, els «privilegis» amb els quals, segons el seu parer, es tracta Catalunya i el País Basc, i, de l’altre, la idea d’estructura federal plantejada per algun president. En la mateixa línia, el president andalús, Juanma Moreno, va advertir a Sánchez que no permetrà «en cap concepte» privilegis al País Basc o Catalunya.