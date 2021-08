El Govern dels Estats Units va impulsar divendres passat noves sancions econòmiques contra la Policia Nacional Revolucionària de Cuba i els seus dos màxims responsables, Óscar Calleja i Eddy Sierra, per «accions de repressió» comeses en les protestes que han tingut lloc a l’illa des de l’11 de juliol passat.

«Les accions d’avui serveixen per responsabilitzar encara més els responsables de reprimir la crida del poble cubà a la llibertat i el respecte dels Drets Humans», va explicar la directora de l’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor, Andrea M. Gacki.

El Departament del Tresor, va afegir, «continuarà designant i anomenant pel seu nom aquells qui faciliten la participació del règim cubà en greus abusos contra els Drets Humans», en aquest cas, per les «accions de repressió de les protestes pacífiques i prodemocràtiques a Cuba».

Acusacions de la Casa Blanca

Washington va acusar la Policia Nacional Revolucionària de «reprimir i atacar els manifestants» i va citar casos com el d’un sacerdot catòlic, «colpejat i detingut mentre defensava joves manifestants» a la ciutat de Camagüey, o el de la detenció d’integrants del «Movimiento de Madres 11 de Julio».

Tot això, va incidir, sota la direcció de Callejas i la subdirecció de Sierra. Per això, continuaran bloquejades les propietats i interessos d’aquestes persones, en virtut de la legislació de Control d’Actius Cubans, amb la qual es prohibeix a altres actors sota jurisdicció estatunidenca fer tractes econòmics amb els afectats i se’ls congela qualsevol possessió que tinguin als EEUU. El Tresor va recordar que les mesures imposades aquest divendres són part d’un programa més ampli de sancions contra Cuba, el «més complet administrat per l’OFAC», va destacar. Tot i que, va matisar, hi ha «excepcions per garantir que es permetin certes activitats econòmiques que beneficiïn directament el poble cubà». «L’OFAC administra un embargament econòmic a Cuba que prohibeix als ciutadans i entitats americanes realitzar transaccions i proporcionar serveix que puguin sustentar el règim cubà», va subratllar.

«Mesures arbitràries»

Per la seva part, el ministre d’Exteriors de Cuba, Bruno Rodríguez, va manifestar el seu rebuig «enèrgic» a les noves sancions dels Estats Units contra el país, unes mesures que va qualificar d’«arbitràries». «Aquestes mesures se sumen a la desinformació i agressió per justificar el bloqueig inhumà contra Cuba», va insistir, des del seu perfil de Twitter.