El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha admès a tràmit el recurs presentat fa dues setmanes per la patronal hotelera Hosbec contra el plec de condicions del nou programa de vacances socials dels jubilats (Imserso), amb el que suspèn cautelarment la tramitació i, per tant, es confirma que els primers jubilats no podran començar a arribar a l'octubre, un nou pal per al propi sector. Els hotelers rebutgen el plec de condicions perquè no ha tocat els preus i, el que és pitjor, ha deixat fora als hotels de tres estrelles, el 70% dels establiments. La suspensió cautelar paralitza el termini per a la presentació de propostes, però suspèn la tramitació fins a la resolució definitiva pel tribunal. Els hotelers adverteixen que el programa no pot continuar endavant deixant fora als hotels de tres estrelles i sense tocar els preus.

El propi TCARC diu, segons recollir Hosteltur, que "l'anàlisi dels motius que fonamenten la interposició dels recursos posa de manifest que els perjudicis que podrien derivar-se de la continuació pels seus tràmits del procediment de contractació, són de difícil o impossible reparació, per la qual cosa és procedent suspendre provisionalment aquest fins al moment que es dicti la resolució del recurs". Al recurs d'Hosbec s'ha sumat també el de la Confederació d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat) contra els mateixos plecs.

Hosbec va presentar el 23 de juliol el recurs davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals contra el plec de condicions del programa de l'Imserso, en detectar que el document no inclou un estudi de costos, exclou "de facto" als hotels de 3 estrelles, i prorroga sense revisió els preus en un escenari d'inflació i costos disparat, i marcat per la crisi de la covid.

La patronal reacciona així davant els plecs de l'Imserso publicats a principis de mes i presentava el recurs demanant la nul·litat de les actuacions per a esmenar defectes greus d'aquests plecs que perjudiquen greument el sector hoteler.

"En els viatges de l'Imserso l'allotjament i la manutenció que serveixen els hotels és el fonamental. Es podria posar en marxa un programa sense transport, sense agències, sense intermediaris, però no sense els hotels que allotgin als més de 800.000 viatgers que es preveuen en aquest pròxim hivern". Així es recull, a més, en la memòria explicativa dels plecs, en la qual es determina com a pilar del programa el desenvolupament del sector turístic, reduint l'estacionalitat i, amb això, generant ocupació i activitat econòmica durant la temporada baixa d'aquest sector, procurant així el manteniment de l'ocupació i evitant la destrucció de contractes per al personal contractat pels establiments hotelers.