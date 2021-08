El primer ministre canadenc, Justin Trudeau, va anunciar ahir eleccions generals anticipades per al proper 20 de setembre, només dos anys després dels anteriors comicis i quan el país es troba sumit en la quarta onada de la pandèmia en un moment que s’ha qualificat d’«històric».

Trudeau es va reunir amb la governadora general del Canadà, Mary Simon, que exerceix com a cap d’Estat en representació de la reina d’Anglaterra, i va sol·licitar la dissolució del Parlament. «La governadora general ha acceptat la meva demanda de dissoldre el Parlament», va explicar Trudeau a la capital general, Otawa. Per al primer ministre és «extremadament important que els canadencs puguin escollir com sortir d’aquesta pandèmia i com reconstruir el país de la millor manera».

El 2019, els liberals de Trudeau es van fer amb 157 dels 338 escons de la cambra baixa del Parlament, fet pel qual durant els dos últims anys el primer ministre ha hagut de governar en minoria. Les últimes enquestes assenyalen que el Partit Liberal de Trudeau està encaminat a guanyar de nou les eleccions gràcies a la seva gestió de la pandèmia i de les campanyes de vacunació tot i que els experts han advertit que la impredictible evolució de la quarta onada de la pandèmia pot provocar un tomb electoral.

«Jo us demano el suport a un govern progressista i ambiciós» que advoqui per «un sistema de salut fort, habitatge assequible i un entorn protegit», va explicar Trudeau en establir les línies mestres de la campanya.

El govern minoritari de l’actual primer ministre ha hagut de dependre dels partits de l’oposició per aprovar les seves reformes. Però la resta de les formacions, totes oposades a la realització d’una votació aquest estiu, adverteixen un càlcul polític en prendre aquesta decisió en plena pandèmia. El Canadà té una de les millors cobertures de vacunes del món: el 71% dels 38 milions de canadencs han rebut una primera dosi i el 62% estan completament immunitzats.