Haití busca contra rellotge supervivents del terratrèmol de 7,2 graus de magnitud que va fer tremolar el sud de país durant el matí de dissabte. El sisme va deixar com a mínim 1.300 morts i 5.700 ferits, segons l'últim balanç. A més, milers de persones es troben sense llar o buscant els seus éssers estimats desapareguts o atrapats sota la runa. A les dificultats habituals de rescat s'hi suma la proximitat de la tempesta tropical 'Grace', que comporta el risc de pluges torrencials i inundacions, segons va avisar el Servei Meteorològic Nacional dels Estats Units.

Mentre segueixen les tasques de recerca, es repeteixen les rèpliques que provoquen l'esfondrament de més edificis i posen en encara més perill a les víctimes. Els camions i retroexcavadores s'esforcen per traslladar els pesats blocs de formigó dels edificis caiguts a l'epicentre de terratrèmol, Els Cayos, a uns 160 quilòmetres de Port-au-Prince.

Els hospitals de país estan desbordats per la gran quantitat de víctimes que segueix arribant i les autoritats estan traslladant professionals mèdics a les zones més afectades per intentar alleujar la pressió hospitalària. «Tenim un problema greu», va dir a Reuters Jerry Chandler, director de l’Agència de Protecció Civil d'Haití. «Hi ha instal·lacions molt importants que no funcionen mentre parlem i les que sí que funcionen estan rebent un excés de pacients», va assegurar.

Edificis en ruïnes

Esglésies, hotels, hospitals i escoles han resultat greument danyats o destruïts pels violents tremolors. Unes 13.694 cases han estat destruïdes, segons l'agència de protecció civil, de manera que les autoritats esperen que el nombre de víctimes augmenti. A Los Cayos, els rescatadors treien cossos de les restes d'un edifici, mentre una excavadora mecànica movia la runa.

Però la recerca de supervivents també dóna fruits. L'edifici de dues plantes on viu Marcel François a Los Cayos està en ruïnes. «Estic viu perquè vaig poder avisar la gent de fora d’on em trobava», diu aquest jove de 30 anys que va aconseguir sortir gràcies al fet que va poder avisar del seu parador amb el seu mòbil a l'AFP. El seu germà petit, en Job, ajudat pels veïns, va passar més de tres hores traient-lo de la runa amb l'única força dels seus braços. «Vaig aconseguir localitzar en Marcel per telèfon, però em va dir 'vine a salvar-me, estic sota el formigó‘», va explicar Job François.

Marcel François va ser traslladat immediatament a l'hospital amb ferides al cap després de ser tret d'una pila de blocs de brisa, en estat de xoc perquè no tenia notícies de la seva filla de deu mesos, que estava atrapada sota les runes. «Vaig pensar que la meva filla era morta. Estava plorant quan vaig arribar a l’hospital, estava resignat», confessa emocionat aquest noi de trenta anys. Gràcies a la feina dels veïns i del seu oncle, la petita va ser treta de la casa després de terratrèmol.

Tempesta tropical

Les tasques de rescat i ajuda es veuran complicades per la tempesta tropical Grace, que es preveu que aquest dilluns flagel·li a Haití amb fortes pluges. S'esperen entre 75 i 100 mil·lilitres de precipitacions, que podrien provocar despreniments de terra i la crescuda d’alguns rius. «Demanem a la població que romangui atenta», va dir l’Agència de Protecció Civil d'Haití. Milers de persones que dormen als carrers estaran exposades a les pluges torrencials enmig d'un creixent risc de malalties transmeses per l'aigua, van explicar.

El repte al qual s'enfronta Haití s'ha vist agreujat per la pandèmia del coronavirus, una greu recessió econòmica agreujada per la ferotge violència de les bandes i una crisi política que ha dut a la convulsió de la nació després de l'assassinat del president Jovenel Moise el 7 de juliol.