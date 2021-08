El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va demanar aquest dilluns davant el Consell de Seguretat de l'ONU que la comunitat internacional actuï unida per preservar el respecte dels drets humans a l'Afganistan i evitar que el país es torni a convertir en un refugi per al terrorisme.

«Hem de parlar amb una sola veu per defensar els drets humans a l’Afganistan», va dir Guterres a l’inici d’una reunió d'urgència del Consell de Seguretat per abordar la situació després de la presa de Kabul per part dels talibans.

El secretari general, que ja diumenge es va mostrar «seriosament preocupat» pels drets de les dones i les nenes a l’Afganistan, va insistir ahir que ha rebut «informes esgarrifosos sobre severes restriccions als drets humans a tot el país».

«Em preocupen en particular els relats sobre les creixents violacions de drets humans contra les dones i nenes de l’Afganistan que temen un retorn als dies més foscos», va dir el diplomàtic portuguès davant els membres del principal òrgan de l'ONU.

Guterres, que va demanar als talibans i a totes les parts implicades en el conflicte que respectin i protegeixin les lleis humanitàries internacionals i els drets i llibertats de tots els ciutadans, també va fer una crida a la comunitat internacional per evitar que el terrorisme torni a fer arrels en territori afganès.

«La comunitat internacional ha d’unir-se per assegurar-se que l’Afganistan mai més s’utilitzi com a plataforma o refugi segur per a organitzacions terroristes», va dir.

En una intervenció a l'arrencada de la reunió, Guterres també va informar els països membres que «en gran mesura» el personal de l’ONU present al país i les seves instal·lacions «ha estat respectat».

«Seguim instant els talibans a que respectin la integritat d’aquestes instal·lacions i la inviolabilitat dels diplomàtics enviats» i les seves missions, va apuntar Guterres, que va destacar el paper de les organitzacions humanitàries per proveir serveis bàsics als afganesos més necessitats.