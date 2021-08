El Ministeri de Sanitat ha celebrat que el 71,2% dels majors de 12 anys tenen la pauta completa de la vacuna contra la covid-19. En un comunicat d'aquest dimecres, el govern espanyol subratlla que entre la «població diana», és a dir, la part de la ciutadania per a qui s'ha obert la vacunació, ja hi ha «més del 70%» d'immunitzats i un 82,8% ja té una dosi. L'objectiu fixat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'assolir el 70% del total de la població immunitzada abans que acabi l'estiu encara no s'ha assolit, ja que, segons l'últim informe de vacunació d'ahir dimarts, el 63,2% de ciutadans tenen la pauta completa (29,9 milions de persones).

A banda, el Ministeri de Sanitat també ha informat que les autonomies rebran 4,7 milions de dosis aquesta setmana. Seran 3,4 milions de Pfizer i 1,3 milions de Moderna, a conseqüència de l'increment de l'arribada de vacunes anunciat per Sánchez. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha dit en un missatge difós després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut que cal «seguir avançant» en la vacunació amb l'obertura de punts sense cita prèvia per seguir amb «l'exitosa» campanya d'immunització.