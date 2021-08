La filla d’una dona morta per coronavirus emprendrà accions legals després de rebre per error les cendres d’un home que va morir també per la covid-19 i el cadàver del qual procedia igualment de l’Institut de Medicina Legal de Madrid. Ha sigut «tot molt fort, molt trist i molt lamentable», ha declarat a Efe Gema Nañez, la filla de la dona morta, que demanarà una indemnització per danys morals. «A la data en què som, encara no he pogut donar sepultura a la meva mare. Estic tan desolada que amb prou feines puc parlar. Estic molt angoixada», lamenta.

L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Madrid va informar dijous 19 d’agost a la família de M.S.B., una dona de 65 anys, que les cendres que havien rebut no eren seves, sinó de J.S.M., un home de 75 anys incinerat en el seu lloc per error. Els cadàvers de tots dos van ingressar el 4 d’agost a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses per a la pràctica de les corresponents autòpsies, en els dos casos a instàncies del Jutjat d’Instrucció número 24 de Madrid, segons han confirmat a Efe fonts de l’Institut i de la Comunitat de Madrid.

El 5 d’agost, el Jutjat d’Instrucció número 30 de Madrid, en funcions de guàrdia, va enviar un ofici a l’Institut per posar el cadàver de la dona a disposició de la família perquè fos incinerat a Alcobendas. Però un dia després, el 6 d’agost, en comptes del cadàver de la dona es va entregar el de l’home per una cadena d’errors d’un treballador de l’Institut, de l’empresa funerària, així com del metge forense i de l’auxiliar (pertanyents a l’empresa Thanatec) que li van practicar una tècnica tanatològica de conservació temporal.

Els empleats de la funerària no es van adonar de l’error ni en el moment de rebre el cos ni quan van procedir a la seva incineració. El tanatori Parcesa de Alcobendas ha confirmat a Efe que el 6 d’agost va ser incinerat el cos d’una dona, M.S.B., tot i que en realitat es tractaven de les restes mortals d’un home, J.S.M. L’Institut de Medicina Legal va comunicar a la família de la dona dijous passat, 19 d’agost, que li havien entregat el cadàver d’una altra persona.

Els familiars pensaven que tenien les cendres de M.S.B., però el cadàver incinerat el 6 d’agost al tanatori Parcesa de Alcobendas va ser el de l’home, mentre que el de la dona es manté en una cambra frigorífica de l’Institut de Medicina Legal.