La Secretaria d'Estat de Seguretat ha remès a l'Audiència Nacional l'informe que fa una setmana li va demanar sobre els tràmits seguits pel Ministeri de l'Interior per a la devolució de nens migrants marroquins que va iniciar el passat 10 d'agost i que es troba ara parada.

En l'escrit, enviat a la Sala del Contenciós del tribunal central a les 11.42 d'aquest divendres i a què va tenir accés El Periódico, Interior insisteix en el seu argument que no és l'ens competent per decidir les repatriacions, sinó la ciutat Autònoma de Ceuta, a qui correspon la tutela dels migrants infantils que van entrar nedant a la ciutat el maig passat. De fet, diu l’informe, «la comunicació de 10 d'agost de 2021 no és una Instrucció».

Es refereix a la indicació a la Delegació del Govern a Ceuta per iniciar el procés, que és independent de les actuacions administratives que van poder dur-se a terme per la Delegació de Govern a Ceuta o per l'Administració de la Ciutat Autònoma de Ceuta a l’empara de l’acord entre el Regne d’Espanya i el Regne del Marroc». Una vegada més, en la seva defensa el ministeri no parla d'ordre, sinó de «comunicació» o de «prec»: «pregava que es procedís a efectuar el retorn dels menors al Regne del Marroc, respectant en tot moment els seus interessos i drets».

Interior assegura a més -com ja ha fet al Jutjat del Contenciós 1 de Ceuta- que va avisar a la Fiscalia del procés que s'anava a emprendre.

El procés «es va posar en coneixement dels òrgans corresponents del ministeri fiscal», diu l’escrit, desmentint l’assegurat per fiscalia en les primeres hores del procés, i abans de citar comunicacions de les quals envia còpia adjunta, on «s’informava a la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat dels llistats de menors que anaven a ser retornats al Marroc.