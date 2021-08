La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, un centre sanitari de titularitat privada però concertat per la Generalitat, ha confirmat aquest divendres la mort d’un pacient que havia portat davant els tribunals per negar-se a abandonar el centre mèdic després de portar vuit anys ingressat tot i comptar amb la preceptiva alta mèdica. L’home, A.M.C., veí de Peramola (Alt Urgell), va morir a mitjans de juliol a conseqüència d’una pneumònia, ha informat aquest dissabte el diari ‘Segre’.

El centre mèdic ja ha avisat que reclamarà el deute que el mort deixa pendent i que estima que la xifra es situa entre els 25.000 i 30.000 euros.

A.M.C va ingressar al centre fa uns vuit anys afligit d’una patologia vascular associada a la diabetis que li va provocar l’amputació de les dues cames. Malgrat que el centre li va donar l'alta, l’home es va negar a abandonar la seva plaça hospitalària ni a ingressar en cap de les opcions assistencials que li van proposar des de l’hospital, al·legant motius econòmics.

«Fins que la policia m’obligui»

A principis del 2020, el patronat que gestiona el centre sanitari va iniciar un procés judicial per fer efectiu el compliment de l’alta mèdica. I tot i que el jutge va donar la raó a l’hospital, el pacient, que va anunciar que recorreria la sentència va afirmar llavors: «Em quedaré a la meva habitació fins que la justícia o la policia m’obliguin a anar-me’n». L'home va morir el mes de juliol d'aquest any esperant que li fos assignat un advocat d’ofici.

Fonts del centre sanitari han explicat que la família es nega ara a abonar la factura en concepte dels serveis prestats durant els anys en què l’home va romandre al centre. No obstant això, l’últim any de vida A. M. C. sí que va accedir a ocupar una plaça sociosanitària al mateix recinte hospitalari, que sí que va ser abonada. Els gestors del centre estan pendents de la resposta que rebin del Servei Català de la Salut (CatSalut) i de la Conselleria de Drets Socials «per veure com gestionen el deute».