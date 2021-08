Aquest divendres les forces militars dels EUA van executar un atac amb drons contra un objectiu de l’Estat Islàmic (EI) a l’Afganistan, un dia després de l’atemptat suïcida contra l’aeroport de Kabul que va causar desenes de morts, entre ells 13 soldats nord-americans.

El portaveu del Comando Central dels EUA (CENTCOM), el capità Bill Urban, va informar en un comunicat que l’acció va tenir lloc a la província de Nangarhar, a l’est del país centreasiàtic. L’atac estava dirigit contra un membre de l’Estat Islàmic de Khorasan que, segons els Estats Units, planejava les activitats del grup, sense precisar immediatament si es tractava del cervell de l’atemptat de dijous. «Els primers indicis són que hem matat l’objectiu. No en sabem res de víctimes civils», va afirmar Urban, citat per mitjans locals.

L’Estat Islàmic de Khorasan –també conegut com a ISIS-K–, és la branca afganesa de l’EI i va reivindicar l’acció de dijous contra l’aeròdrom de la capital afganesa. Aquest divendres el Pentàgon va informar que l’aeroport de Kabul va ser blanc de l’atac d’un suïcida i no de dos, com inicialment s’havia informat.

En l’atemptat, 170 persones van perdre la vida i 150 més van resultar ferides, van indicar a EFE a Kabul fonts pròximes als talibans; mentre el Pentàgon ha informat de la mort de 13 soldats nord-americans i de 18 ferits.

Dijous, el president dels Estats Units, Joe Biden, va prometre venjança contra els autors de l’atac, a qui va assegurar que perseguiria i els faria pagar pels atemptats.

Aquest divendres els Estats Units es mantenien en màxima alerta a causa que té informació sobre «amenaces creïbles» contra les seves tropes a l’Afganistan, tot i que van seguir endavant amb els seus plans per culminar l’evacuació i la retirada dels soldats d’aquest país per al 31 d’agost.

Ahir dissabte, Washington ja havia evacuat 109.200 persones des del 14 d’agost, un dia abans que els talibans prenguessin Kabul després d’aconseguir el control de gairebé totes les províncies afganeses, segons un funcionari de la Casa Blanca.

Segons va informar ahir l'agència EFE, Estats Units va evacuar de divendres a dissabte 6.800 persones de l'Afganistan tot i estar en màxima alerta davant la possibilitat que es repeteixi un atemptat com el de dijous passat.

Un alt funcionari de la Casa Blanca va indicar aquest dissabte a la premsa que els 6.800 refugiats van ser transportats en vols militars nord-americans i de l'OTAN. En concret, 32 avions dels EUA van evacuar a 4.000 persones i 34 aeronaus de l'OTAN van treure de l'Afganistan a 2.800 persones, va recollir EFE.

Així mateix, segons la mateixa agència, Estats Units va començar a retirar ahir els 5.000 militars desplegats a l'Afganistan per protegir l'aeroport de Kabul, que va ser objectiu dijous d'un atac terrorista que va ser reivindicat per l'Estat Islàmic (EI) i va deixar desenes de morts, inclosos 13 soldats nord-americans.

«Hem començat un moviment retrògrad», va dir el portaveu del Departament de Defensa, John Kirby, en resposta a la pregunta d’una periodista durant una roda de premsa.

Kirby va rebutjar oferir detalls exactes sobre el nombre de soldats que queden a l'aeròdrom.

Dos membres d’EI abatuts

Segons va afegir EFE, El Pentàgon va anunciar ahir que el dron que va llançar sobre l'Afganistan va acabar amb la vida de dos suposats membres d'l'Estat Islàmic (EI) «d’alt perfil» i en va ferir un altre, segons va informar el subdirector de Logística de l'Estat Major d'Estats Units, el general Hank Taylor, en una roda de premsa.

Fins llavors, el Pentàgon havia informat només de la mort d'un suposat membre de l'EI en l'atac llançat en represàlia per l'atemptat de dijous a l'aeroport de Kabul, que va ser reivindicat per aquest mateix grup terrorista i que va deixar desenes de morts, inclosos 13 soldats nord-americans. Taylor va dir que hi va haver «zero víctimes civils» i va afirmar que Washington continuarà realitzant operacions contra els terroristes de l’EI «segons sigui necessari».