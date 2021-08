El portaveu de Grup Parlamentari Popular al Senat, Javier Maroto, va acusar el president de Govern, Pedro Sánchez, de voler «apropiar-se un èxit» de la missió espanyola d'evacuació a l'Afganistan, un mèrit que, segons ell, «només correspon a l’ambaixador i als soldats».

El senador va visitar aquest dissabte Segòvia per participar de la reunió del comitè de direcció del PP a la província que obre el curs polític i, en declaracions als mitjans, va criticar que el president de l'Executiu no hagi acudit al Congrés dels Diputats per retre comptes sobre aquesta crisi. «Senyor Sánchez, no creu vostè que després de 102 espanyols morts a l'Afganistan [62 d'ells morts en l'accident del Yak-42, el 2003, amb José María Aznar a la Moncloa] i més de 3.500 milions d'euros gastats allà, Espanya i el Congrés dels Diputats no es mereixen alguna cosa més que una de les seves simples fotos?», va qüestionar, segons informa EFE.