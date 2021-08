Agents de la Policia Nacional han detingut al pare de Yéremi Vargas acusat d'abusar sexualment de la seva filla, de 13 anys.

J.F. Vargas ha quedat en llibertat investigat per un suposat delicte d'abús sexual després de passar a la disposició del jutjat de guàrdia, el d'Instrucció 6 de Las Palmas de Gran Canaria, on s'ha acollit al seu dret de no declarar, informa aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Canàries.

Com a mesura cautelar li ha estat imposada una ordre d'allunyament respecte de la menor i les diligències continuen obertes.

Yéremi Vargas va desaparèixer el 10 de març de 2007, quan se'l va veure per última vegada mentre jugava en un solar contigu a la casa dels seus avis materns, en el sud-est de Gran Canària. Llavors tenia set anys.