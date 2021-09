La Policia Nacional investiga una agressió homòfoba comesa diumenge per vuit encaputxats al centre de Madrid que van gravar amb un ganivet la paraula «marieta» en un gluti a la víctima. El succés va tenir lloc a les cinc de la tarda en un portal del barri de Malasaña.

La víctima, un jove de 20 anys, va denunciar que vuit encaputxats el van assaltar al portal de casa seva, li van tallar el llavi i li van gravar la paraula «marieta» amb un ganivet al gluti. Després de rebre aquesta denúncia, la comissaria de Centre es va fer càrrec de la investigació del succés per identificar els agressors. Estan revisant les càmeres del lloc i han pres declaració al jove per trobar el parador d’aquest grup. Als agressors se’ls podria imputar un delicte d’odi unit a un altre de lesions.

Paral·lelament, l’Associació de Gais i Lesbianes de Melilla (Amlega) va denunciar una «brutal agressió» homòfoba i racista patida per un jove marroquí resident a Melilla presumptament per la seva condició d’homosexual i musulmà al mateix temps. Segons recull la denúncia presentada davant la Direcció Superior de Policia, l’agredit va explicar que el passat dia 28 d’agost es trobava assegut en un banc quan un home que estava situat davant va començar a mirar-lo «amb menyspreu» i, a continuació, va començar a proferir crits contra la seva condició de gai.

Entre els insults que va dirigir contra la seva persona, presumptament hi ha els de «Déu et cremarà, marieta»; «Fill de puta, t’han donat molts drets aquí, marieta: aquest territori no és musulmà», «Mereixes la mort pels pecats», o «Déu t’enviarà a l’infern».

Arran d’això, el jove va trucar al telèfon d’emergències 112, que va enviar una patrulla policial, però, abans que arribessin els agents, l’individu «el va abordar, el va agafar del pit de la samarreta i va començar a proferir-li cops de puny».

L’agressor va escapar abans que arribessin els agents policials, mentre que la víctima va necessitar assistència mèdica per diverses lesions per una policontusió; concretament mandibular del maxil·lar esquerre, contusió cigomàtica esquerra i externa del genoll.

Amlega va asseverar que, quan va anar a Urgències, el jove va veure que «l’agressor va acudir per seguir amenaçant d’agredir-lo fins que canviés la seva orientació sexual», motiu pel qual creu que es tracta a més d’un cas de delicte d’odi.

L’entitat defensora dels drets del col·lectiu LGTBI va destacar que Melilla acull moltes persones que s’han vist obligades a fugir per ser homosexuals i la majoria procedeixen del Marroc, «però moltes vegades es troben a pocs quilòmetres dels que els han discriminat».