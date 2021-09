Poques vegades una resolució judicial uneix acusacions i defenses, en tenir interessos diametralment oposats. La interlocutòria en què el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón va donar per conclosa la instrucció del cas Kitchen, relatiu a l’espionatge al qual es va sotmetre l’extresorer del PP Luis Bárcenas per intervenir-li la informació comprometedora per al partit que guardava, té el dubtós honor d’haver-ho aconseguit. D’una forma o uns altra tots propugnen en els seus recursos davant la Sala Penal de l’Audiència Nacional que la investigació s’estengui a qui sens dubte es presenta com el principal beneficiari del dispositiu parapolicial il·legal: el Partit Popular.

El magistrat ha situat el «vèrtex» de la Kitchen en el llavors ministre d’Interior, Jorge Fernández Díaz, i va proposar jutjar-lo al costat de 10 persones més, com el seu número dos, el que era el seu secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez. En canvi, ha aixecat la imputació que hi havia contra l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i el seu marit, l’empresari Ignacio López del Hierro, extrem que demanen que sigui revocat totes les acusacions, que veuen indicis suficients contra ells per asseure’ls a la banqueta .

Anticorrupció, que demana que s’imputi qui era director general de la Policia Ignacio Cosidó i s’investiguin els telèfons que el principal imputat en el cas, José Manuel Villarejo, va dir haver utilitzat per informar l’expresident del Govern Mariano Rajoy, afirma en el seu recurs que el jutge «vol artificialment delimitar» la causa «a l’àmbit del ministeri» com si «s’hagués establert un cordó o una inexistent línia vermella» per deixar al marge el PP i els seus dirigents.

Tancament «extravagant»

L’acusació que exerceix Podem va més enllà i en el seu recurs, que titlla d’«extravagant», «irracional» i «sorprenent» el tancament de la investigació quan encara hi ha diligències per practicar, es remunta als «GAL» per afirmar que «podria semblar que el jutge instructor vol circumscriure a Interior aquest tipus d’accions il·lícites en què es fa servir l’aparell policial per a la realització d’accions amb un clar component polític, el que no sembla admissible en un estat de dret com és el nostre i sobre una causa en què hi ha proves i indicis que assenyalen de manera a directa altres responsables polítics, en aquest cas més lligats amb l’aparell del PP».

El PSOE considera en el seu escrit «sospitosa la pressa que ha mostrat el jutge» i afegeix que la imatge que es trasllada a la societat és que els «poderosos» queden fora.