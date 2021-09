Les aigües baixen tèrboles al PP de Madrid. Els diputats autonòmics i els dirigents conservadors assisteixen, atònits, a la guerra oberta entre Isabel Díaz Ayuso i Pablo Casado. La presidenta de la Comunitat de Madrid va confirmar la setmana passada que es presentarà al congrés del PP autonòmic, que viu amb una direcció interina des de la precipitada sortida de Cristina Cifuentes, el 2018. Aquest pas al davant ha desencadenat les alarmes a la seu de Gènova, on ja no volen deixar via lliure a Ayuso, malgrat que així ho va insinuar el secretari general, Teodoro García Egea, al maig, dies després del triomf aclaparador de la dirigent a les autonòmiques. Ara, Casado està pujant a les enquestes (aquesta setmana un sondeig li va donar 131 escons davant dels 98 del PSOE) i al líder del PP li pesa la por que sigui una amenaça per al seu lideratge (com Esperanza Aguirre amb Mariano Rajoy). Per aquesta raó ha tornat a la que va ser primera opció: que la presidència del partit a Madrid l’ocupi algú que no tingui cap altra responsabilitat i es pugui dedicar a el 100% al càrrec.

Per aconseguir-ho, segons fonts populars, Casado està donant suport a l’alcalde de la ciutat, José Luis Martínez-Almeida que, després de mesos de no voler parlar del tema, ha tornat a dir que ja prendrà una decisió sobre si es presenta o no a les primàries més endavant. Segons fonts de la direcció, el congrés no té data encara, però no serà abans de maig del 2022. El xoc és incòmode i incomprensible per a nombrosos polítics populars consultats, sobretot després que el PP nacional hagi agafat oxigen gràcies al fracàs de les mocions de censura a Múrcia i Castella i Lleó i al triomf d’Ayuso a les autonòmiques del maig. «Casado ha aconseguit la seva legitimació gràcies a una presidenta i un alcalde que precisament va triar ell. Ni Alberto Núñez Feijóo ni Juanma Moreno són seus. Ayuso i Almeida, en canvi, sí que ho són. No s’entén que vulgui embrutir aquesta imatge», destaca un diputat del PP.

Una altra de les lectures que es fa d’aquest xoc entre el líder del partit i la dirigent madrilenya és que Casado està mesurant malament el seu propi interès i hauria de deixar que Ayuso assumeixi també la direcció de la formació, com passa amb Feijóo a Galícia o Moreno a Andalusia. «Està pensant més en ser president del partit que president del Govern d’Espanya», comenta un altre parlamentari consultat.

Aquesta anàlisi inclou el suposat temor que el líder del PP pugui tenir al fet que es repeteixi la història d’Aguirre i Rajoy. La lideressa va anar guanyant espais de poder i, davant la segona derrota a les urnes del gallec, el 2008, va amenaçar d’intentar moure-li la cadira. A més, Aguirre va agafar les regnes del PP de Madrid després, també, de mantenir un pols amb l’aleshores alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. En aquella ocasió, Gallardón no va fer un pas personalment, però sí va intentar que el seu home de confiança, Manuel Cobo, intentés derrotar Aguirre. Cobo no va aconseguir ni tan sols els avals per poder presentar-se i l’escarni va ser més gran.

En aquest cas, fonts del PP afirmen que l’equip d’Ayuso té por d’Almeida encara que no ho admeti. «Per això s’han posat tan nerviosos malgrat que falten nou mesos perquè es convoqui el congrés. A les primàries voten els militants, no els ciutadans. I Almeida porta ja molts anys remant en el partit i el coneixen molt bé», afirmen aquestes fonts. «Cal retornar la normalitat al partit», va declarar Ayuso ahir quan se li va preguntar pel tema abans de recordar que el model que ella proposa és el que es dóna a altres comunitats on governa el PP. A hores d’ara, el president del partit a la Comunitat de Madrid és Pío García-Escudero (ja ho va ser abans d’Aguirre) i la secretària general, Ana Camins.

Els suports interns

Casado considera que a Madrid, amb dues institucions «molt potents», és millor que una tercera persona, que no té per què ser Camins, apunten des de la direcció, es dediqui al partit. Però Ayuso no s’acovardeix. «Pels missatges que m’arriben, compto amb el suport necessari», va dir donant a entendre que no està disposada a baixar del ring. I va afegir: «Almeida tindrà totes les mans lliures per fer l’excel·lent treball que està realitzant com a alcalde».