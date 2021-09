El Tribunal Suprem ha revocat una sentència anterior del Tribunal Superior de Xustiza i ha avalat la possibilitat que sigui obligatori mostrar el passaport COVID en els locals de restauració. La decisió de l’alt tribunal, al qual havia recorregut el Govern gallec, es va conèixer just el dia abans que entrés en vigor el nou protocol per a l’hostaleria gallega, un acord al qual es va arribar amb el sector per pal·liar la impossibilitat d’exigir el certificat de vacunació, una prova diagnòstica en les 72 hores anteriors o la prova d’haver passat la malaltia. El Suprem argumenta que la limitació resulta necessària per a permetre la seva pacífica coexistència amb els altres drets fonamentals i amb béns que estan constitucionalment protegits.