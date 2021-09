El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha declarat aquest dimarts Rússia «responsable» de l'enverinament i assassinat del dissident Alexander Litvinenko. L'exespia va morir al Regne Unit el 2006 després de ser enverinat amb poloni 210. La decisió del tribunal apunta que les autoritats russes no han aportat cap explicació «satisfactòria» ni «convincent» sobre els fets i que tampoc han portat a terme una investigació «efectiva» sobre aquests. El tribunal amb seu a Estrasburg conclou que, «més enllà dels dubtes raonables», els ciutadans russos Andrei Logovoy i Dimitri Kovtun, excompanys i amics de Litvinenko, van ser els que van portar a terme l'assassinat. Segons el TEDH, hi ha «forts indicis» que ho van fer per ordre del Kremlin.

«El tribunal considera que l'assassinat de Litvinenko és imputable a Rússia", diu la sentència. El TEDH també obliga Rússia a pagar una indemnització de 100.000 euros a la seva dona, Marina Litvinenko, que va ser la que va presentar la demanda. Litvinenko era crític amb el president rus, Vladimir Putin, i va fugir al Regne Unit sis anys abans de ser assassinat. Va morir després de beure te verd barrejat amb poloni radioactiu en un hotel al centre de Londres. Una investigació britànica va concloure l'any 2016 que l'assassinat va ser probablement una operació dirigida per la intel·ligència russa.