L’aliança entre el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el seu homòleg andalús, el popular Juanma Moreno, per establir una postura comuna de cara a la reforma del model de finançament va fer ahir un pas endavant després d’una reunió a Sevilla en la qual tots dos van acordar un document d’11 punts amb el qual esperen establir les bases d’un nou sistema de finançament autonòmic.

L’objectiu comú és un nou repartiment de recursos que acabi amb l’infrafinançament que afecta ambdues comunitats i per assolir aquest objectiu tots dos territoris opten per un camí compartit. Fa poques setmanes, Puig va intentar aconseguir una aliança similar amb el president català, Pere Aragonès, però aquest només es va comprometre a oferir «complicitat» en la reivindicació, sense mostrar una major implicació.

Després de la reunió, Puig i Moreno Bonilla van comparèixer al palau de San Telmo, seu del Govern andalús, per donar a conèixer el document, que té el plus afegit d’estar subscrit per mandataris de partits polítics diferents. De fet, durant l’atenció als periodistes, tots dos van intentar no enfadar ningú, i en particular, evitar el xoc amb la Comunitat de Madrid a compte de la política tributària, i van destacar que l’acord entre els dos «no va en contra de ningú» .

Novetats

El document conté algunes novetats com un pacte per reclamar major capacitat de les comunitats autònomes de règim comú per «decidir sobre el nivell dels seus ingressos», així com un acord tàcit per exigir al Govern de Pedro Sánchez un mecanisme transitori de compensació per a les comunitats infrafinançades. A més, tots dos coincideixen que el criteri de repartiment territorial de recursos s’ha de basar en el concepte de població ajustada. La posició de les dues autonomies és que el nou model ha d’aportar més recursos a totes les comunitats (equitat vertical) i «corregir la desigualtat horitzontal» mitjançant un sistema que «tingui com a criteri principal» la població ajustada.