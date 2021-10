L’expresident espanyol, José María Aznar va generar polèmica en burlar-se de la petició de perdó del Govern de Mèxic per la conquesta d’Espanya. «I vostè com es diu? Jo em dic Andrés Manuel López Obrador. Andrés pels asteques; Manuel per part dels maies; López és una mescla», va ironitzar durant la convenció nacional del Partit Popular (PP). Això va generar l’enuig del Moviment Regeneració Nacional (Morena), partit del president mexicà, que va comparar l’expresident del Govern espanyol José María Aznar amb els «ases» després de la seva burla. El líder de Morena a la Cambra de Diputats, Ignacio Mier, va assegurar a les xarxes socials que el cognom Aznar ve del llatí «asinarius» i significa «el que cria o cuida ases». La polèmica es va iniciar quan la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso va rebatre les paraules del papa Francesc criticant els abusos de la conquesta d’Amèrica.