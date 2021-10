Membres de l’Exèrcit britànic van començar ahir a distribuir carburant a les gasolineres del Regne Unit, deu dies després que comencessin els problemes d’escassetat, amb nervis i llargues cues per proveir. Bona part dels 200 homes i dones, la meitat d’ells conductors, que han estat entrenats per a participar en l’anomenada operació Escalin, reforçaran les estacions de servei de Londres i el sud-est d’Anglaterra, les dues zones on el desproveïment de combustible és més urgent.

Boris Johnson va assegurar que es tracta d’una mesura de «precaució», però l’Associació de Distribuïdors de Carburant va alertar de severes restriccions encara a algunes zones de país. A més del desplegament militar, les autoritats han gestionat els visats de 300 camioners estrangers per a la seva incorporació immediata. Altres 4.800 estan encara pendents i 5.500 més per a treballadors avícoles. L’operació Escalin s’havia dissenyat davant d’una possible escassetat de carburant després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea el passat 31 de gener. Diumenge, Johnson va advertir als britànics que han d’acceptar el que hi haurà «un període d’ajust».

«No tenim una vareta màgica»

El ministre de Finances, Risi Sunak, va destacar que el Govern està fent tot el que està al seu abast per pal·liar els problemes de distribució de menjar i carburant. No obstant això, el ministre va advertir que la pandèmia ha provocat problemes a escala mundial en les cadenes de distribució i el Govern «no té una vareta màgica» per acabar amb ells immediatament.

En aquest context, un grup de representants de la indústria porcina va protagonitzar una protesta a Manchester a l’entrada del recinte on el Partit Conservador celebra la seva conferència anual. D’aquí a pocs dies podria començar el sacrifici de desenes de milers de porcs a causa de la manca de personal en els escorxadors i de transportistes. Els ramaders estan indignats i demanen al Govern que faciliti urgentment visats per contractar treballadors estrangers que cobreixin les vacants.