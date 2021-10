El Paso, Los Llanos de Aridane i Tazacortes afronten una crisi social que està sobrepassant la seva capacitat econòmica i d’atenció psicosocial. Des que el 19 de setembre es van produir les primeres evacuacions i la lava comencés a causar danys irreparables, els seus serveis socials han hagut de treballar amb diferents realitats per a donar resposta a moltes situacions que superen la capacitat dels ajuntaments.

Els responsables dels serveis socials dels tres municipis més castigats per l’erupció del volcà de Tajogaite han expressat les «grans dificultats» que es troben per la falta de personal i de mitjans, també per l’escassetat de recursos econòmics que els impedeix atendre totes les peticions que les famílies afectades estan requerint.

La regidora d’El Paso, Ángeles Fernández, destaca que en aquest treball són 409 famílies les que han requerit l’ajuda del primer municipi afectat pel volcà. Són en total més de 1.500 persones a les quals l’Ajuntament li ha donat atenció. Per a desenvolupar aquest treball, Fernández compta amb un equip de quinze empleades públiques, integrat per treballadores socials i psicòlogues, «a més de 800 voluntaris que desenvolupen la seva tasca en diferents àrees».

Per donar resposta a les necessitats d’aquests veïns, el municipi ja ha rebut aportacions solidàries d’entorn dels 650.000 euros a través de dos comptes bancaris. La regidora també assenyala que «tenim constància que a títol privat són moltes les famílies que estan fent els lliuraments en efectiu a altres afectades», a més de diverses associacions que també estan aportant importants xifres, «que eleven a més d’un milió d’euros les ajudes a famílies que realment el necessiten».

Ángeles Fernández posa l’accent que «és veritat que des de serveis socials tenim competències en unes àrees determinades», però en aquest treball desbordant s’han vist obligats a tractar amb la Conselleria regional «per a veure en quina línia de treball desenvolupem la nostra labor», afegint que «no podem solapar les ajudes i hem de ser el més àgils possibles». I és que recalca que «des del minut u estem atenent les famílies des dels serveis municipals amb aliments, amb tota mena d’estris, amb roba, però les famílies han de tenir liquiditat per a afrontar els pagaments del dia a dia, com pot ser un lloguer».

En el municipi del Los Llanos de Aridane, la seva responsable de serveis socials, Elena Concepción, destaca que aquests són uns dies en què es va notant el cansament tant en el personal treballador «i per descomptat en el personal de voluntariat que ens està ajudant des del primer moment». Posa en relleu la regidora que «els dies pesen, amb torns que es van unint els uns amb els altres». En aquesta dinàmica de treball «atenem dissabtes, diumenges, no diferenciem tardes de demà», encara que recalca que en els últims dies «és veritat que s’està frenant tot una mica». Actualment compta amb 46 professionals d’ajuda a domicili i treballadors de l’àrea social, que fins al moment han atès 1.000 unitats familiars.

Relaciona Elena Concepción aquesta qüestió amb què en els últims dies no hi ha habitatges nous afectats, «per la qual cosa no han vingut més persones amb necessitat d’ajuda», però si els dies anteriors en els quals diu que han tingut «un gran volum de persones que perdien les seves llars o havien estat desplaçats i finalment si l’havien perdut».

Multes de 5.000 euros per vendre cendra del volcà

El portal de comerç electrònic Ebay publica un anunci de venda de cendra volcànica procedent de l’erupció del volcà que es registra a la Palma. La publicació reflecteix que es tracta d’una bossa que conté «50 grams de cendra del volcà en erupció» i especifica que es ven a 20 euros per unitat, més dos euros com a cost d’enviament. Aquesta venda està vetada per llei. La venda d’aquestes cendres és il·legal i podria estar sancionada amb almenys 5.000 euros. Està prohibit emportar-se res d’aquesta Illa en tractar-se d’un paratge protegit i amparat per la Llei de la Biosfera.