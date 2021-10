La direcció de Podem -l’actual i l’antiga- encarnada en Ione Belarra i Pablo Iglesias va donar ahir el seu vist-i-plau al «front ampli» que pretén construir Yolanda Díaz. La vicepresidenta segona encara no ha confirmat si serà candidata per a les eleccions generals del 2023, però la cúpula del partit morat sembla disposada a lliurar-se a la ministra de Treball i al seu nou projecte per ampliar l’espai amb l’objectiu -recuperat després de dos anys- de superar el PSOE en les pròximes eleccions.

«Hem de treballar per un espai polític que creixi, que sota el lideratge de Yolanda ens permeti parlar amb més forces, i construir aquest front ampli que ens permeti aconseguir la primera posició», va sentenciar Belarra, secretària general de Podem, en el tancament de la Universitat de Tardor organitzada pel partit. Iglesias, en el seu primer acte de partit després de la seva dimissió al maig, va assegurar que està «convençut que acompanyaran Díaz per construir «aquest front ampli per seguir millorant la vida de la gent». Belarra va aprofitar l’acte per marcar els objectius de la seva pròpia Agenda 2030, que és la construcció d’empreses públiques a tots els sectors econòmics estratègics.