El dia 9 de juny de 2021 el termòmetre va arribar als 30 graus a la Badia de Cadis, un dia de calor humida per fer un acte oficial. Francisco Javier Abajo Merino, director adjunt de la Direcció General d’Armament i Material (DGAM) del Ministeri de Defensa, acompanyava el seu superior immediat, l’almirall Santiago Ramón González Gómez, a la visita de les fragates construïdes a les instal·lacions de Navantia, destinades a la marina saudita. Va ser la darrera visita oficial, almenys pública, que va fer aquest general de divisió de la cúpula logística de l’Exèrcit. Uns dies més tard, el dia 18 de juny, es jubilava. I només quatre mesos després ja estava treballant per a la indústria militar: el consorci Tess-Defense el va contractar com a assessor.

La porta giratòria dels alts càrrecs militars cap a l’empresa privada no deixa de girar. I el protagonista ara és el recentment jubilat general de divisió Francisco Javier Abajo Merino, que ha esdevingut assessor del consorci Tess-Defense SA, segons va avançar Infodefensa.com. Tess Defense SA no és una empresa més del sector, sinó que és adjudicatària del contracte públic per a la fabricació dels blindats VCR 8x8, que compta amb un pressupost de 2.083 milions d’euros, un dels més quantiosos de la història del Ministeri de Defensa.

Abajo Merino, general de dues estrelles, va ser fins al mes de juliol passat adjunt al director d’Armament i Material del Ministeri de Defensa, departament responsable del contracte que va beneficiar el consorci Tess-Defence SA, format per les empreses Sapa Operaciones SL, Indra Sistemas SA, Escribano Mechanical & Engineering SL i Santa Bárbara Sistemas SA, els nous patrons d’Abajo Merino. El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha intentat sense èxit obtenir la versió d’aquestes empreses sobre els motius de la incorporació d’aquest general al consorci Tess-Defence. El general Abajo Merino tampoc no va respondre a la petició.

L’argument de Defensa

Al Ministeri de Defensa van explicar que aquest general de divisió està en situació de retir des de 18 juny de 2021, i per tant ja no té la condició de militar. Altres fonts del departament de Margarita Robles van recordar que quan els militars deixen l’Exèrcit «si l’organisme competent els dóna la compatibilitat, és la seva decisió. No s’hi pot fer res».