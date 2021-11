Les colades de lava de l'erupció de Cumbre Vieja a la Palma no han afectat nova superfície en les últimes hores, encara que el volcà es manté actiu amb un comportament oscil·latori i una variabilitat "molt forta".

La directora del Servei de Vulcanologia de l'Institut Geogràfic Nacional, Carmen López, i el director tècnic del Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca), Rubén Fernández, han informat aquest divendres de l'evolució de l'erupció que des de fa diversos dies manté una certa estabilitat, encara que això no significa que hagi parat la seva activitat.

López ha explicat que les laves continuen ocupant el sector central de la superfície afectada i transcorren cap al nord-oest i, encara que desborden puntualment alguns dels tubs i canals volcànics preexistents, no afecten nova superfície.

De fet, la lava no flueix amb la intensitat anterior i, per això, no es mouen els fronts de les colades, encara que es continuen produint "polsos intensos", ha explicat López.

"Estem en un moment d'estabilitat dins d'una variabilitat molt forta", però "això no significa que el volcà estigui aturat, continua emetent lava i està en un procés de reajustament intern", d'aquí ve que es mantingui intensa la sismicitat i el senyal de tremor associada, ha explicat.

L'informe científic diari del Pevolca precisa que continuen actius diversos centres d'emissió amb activitat intermitent, tant de piroclasts com de lava, variant segons es modifica la configuració de la zona eruptiva, i el núvol de cendres aconsegueix una altura de 3.500 metres.

L'emissió de diòxid de sofre associat a l'activitat volcànica va aconseguir les 31.300 tones diàries el dijous, una mica més que el dimecres, però sense trencar la tendència descendent.

La falta d'avanç de la lava es constata en què les edificacions afectades no han augmentat, d'acord amb les dades del sistema europeu de mesurament per satèl·lit Copernicus, i s'eleven a 2.714, de les quals 2.581 estan destruïdes, ha dit Rubén Fernández.

Tampoc ha augmentat la superfície conreada afectada, 283 hectàrees, la majoria plataners (158 hectàrees), vinya (59 hectàrees) i alvocat (24 hectàrees), com tampoc els quilòmetres de carreteres destruïts, 63,8.

Respecte a la qualitat de l'aire, el director tècnic del Pevolca ha indicat que en la presència de diòxid de sofre s'ha observat una millora, mentre que respecte a les partícules menors de 10 micres (PM10) en el dia d'ahir es van mantenir nivells molt desfavorables a l'estació dels Llaonos de Aridane.

El vent bufa del nord-est i "tomba" el fum cap al sud-oest sud, la qual cosa és bona per a la navegació aèria i fa preveure que no hi haurà afeccions als vols.

En les pròximes hores, efectius de Bombers i de la Unitat Militar d'Emergències (UME) emprendran labors de neteja i sanejament, utilitzant maquinària pesant, tant per millorar els accessos a la zona sud com per eliminar les acumulacions de cendres.

En alguns llocs les cendres aconsegueixen els dos o tres metres i fins i tot cobreixen cases senceres, ha assenyalat Rubén Fernández.

També es netejaran embornals en els municipis afectats per a afavorir la canalització de les aigües pluvials, encara que s'espera que les pluges febles que han afectat l'illa des d'ahir vagin remetent.

Precisament la meteorologia ha interromput en les últimes hores les labors d'acompanyament a veïns evacuats de la zona d'exclusió perquè vagin a netejar les cases de cendres, però s'espera reprendre-les demà.

La recomanació de les autoritats és que els particulars només netegin els terrats transitables i que, per a prevenir accidents, demanin l'ajuda dels serveis de protecció civil per a la neteja de teulades o teulades no transitables.

Durant el cap de setmana es mantindrà el control del trànsit als voltants de Tajuya i les restriccions en un sol sentit per a traslladar-se entre El Paso i los Llanos de Aridane.