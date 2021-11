El nou competidor de Renfe a la xarxa d’alta velocitat espanyola es dirà Iryo. Aquesta és la marca comercial triada per Ilsa, societat creada de la unió de Trenitalia i Air Nostrum per rodar per Espanya a partir de l’últim trimestre del 2022. En aquest cas, la nova marca competirà directament amb Renfe perquè es dirigeix a un segment més ‘premium’ i menys ‘low cost’, com AVLO i la francesa Ouigo, a més, es convertirà en el primer operador privat espanyol.

La nova firma ha sigut presentada aquest dijous al Jardín Tropical de la madrilenya estació d’Atocha, en un acte que ha comptat amb més de 200 assistents. Entre ells, Isabel Pardo de Vera, secretària d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, i María Luisa Domínguez, presidenta d’Adif, així com amb els exministres José Luis Ábalos, Íñigo Gómez de la Serna i Ana Pastor.

Iryo començarà a operar en l’últim trimestre de l’any vinent amb el 30% de les freqüències d’alta velocitat d’Espanya. Amb l’objectiu de connectar Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Còrdova, València, Alacant i Saragossa, en una primera fase, i ho farà amb una flota de trens totalment nous: 20 unitats de l’ETR 1000 –el cèlebre Frecciarossa italià– fabricats entre Itàlia i Espanya per Hitachi Rail en col·laboració amb Bombardier Transportation (ara grup Alstom).

Les màquines seran d’un color vermell intens, com el logo de la nova firma, i des de la companyia presumeixen, a més, que són els trens «més sostenibles, ràpids i silenciosos d’Europa, fabricats amb un 95% de materials reciclables i que permeten estalviar un 80% de diòxid de carboni per persona i trajecte».

El president d’Ilsa, Carlos Bertomeu, s’ha mostrat «emocionat» i «il·lusionat» per presentar un projecte què va sorgir «fa 10 anys». «El Víctor (Bañares, actual director general d’Ilsa) i jo fa 10 anys que donem voltes al sector del tren. Vam començar pensant com podíem fer un operador privat de l’alta velocitat espanyola i avui estem comminant el final del principi d’aquest procés. Ser el segon operador de l’alta velocitat espanyola i l’únic privat», ha celebrat.

Bertomeu ha revelat, a més, què l’associació amb Trenitalia es deu al fet que després d’estudiar «durant molt de temps tot i tots els operadors privats i públics» van decidir que el model més atractiu i exitós era l’italià.

Per la seva banda, Bañares ha assegurat que han creat una companyia «pensant en tots els canvis que hi ha hagut en els últims deu anys, un operador en què el client sigui al centre». «I això és el que d’aquí un any anunciarem quan iniciem les vendes», ha resumit.

Quan Iryo comenci a rodar a Espanya «haurem arribat a destí», va dir la secretària d’estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera. Llavors es completarà l’inici de la liberalització a Espanya, després de la posada en marxa de la francesa Ouigo la primavera de l’any passat. «Hi ha gent que no es plantejava agafar un tren i ara ho està fent», ha afegit Pardo de Vera. La secretària d’estat ha avançat, a més, que «hi ha empreses que estan mostrant molt interès per aquest procés i ja ens pregunten per les oportunitats que hi ha en altres corredors com el de Galícia, que és a punt d’entrar en alta velocitat».