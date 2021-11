El Govern d’Itàlia ha anunciat que ha donat asil a Sharbat Gula, coneguda per ser la ‘nena afganesa’ d’ulls verds que va ser portada de la revista ‘National Geographic’ el juny del 1985.

L’oficina del primer ministre italià, Mario Draghi, ha indicat en un comunicat que les autoritats «van organitzar el viatge a Itàlia com a part del programa d’evacuació en marxa per a ciutadans afganesos i el pla per a la seva recepció i reintegració» després de la presa del poder a l’agost per part dels talibans.

Així mateix, ha remarcat que la decisió ha arribat «en resposta a les crides fetes per la societat civil, en particular per part d’organitzacions sense ànim de lucre a l’Afganistan (...) que han recolzat Sharbat Gula en la petició d’ajuda per abandonar el país».

Símbol d’un conflicte

El comunicat destaca que Gola «és coneguda al món des del 1985 quan una fotografia presa quan era una nena en un campament de refugiats a Peshawar, feta un any abans per Steve McCurry, va ser portada a ‘National Geographic’.

«Va passar a simbolitzar les vicissituds i el conflicte al capítol de la història que l’Afganistan i el seu poble travessaven en aquell moment», ha manifestat.

McCurry, que la va retratar el 1984, va iniciar una recerca i, després de diversos intents frustrats, la va trobar a l’Afganistan 17 anys després i va confirmar-ne la identitat utilitzant una tècnica de reconeixement d’iris.

Gola mai havia vist la seva foto i la va veure per primera vegada el 2002, quan va tornar a ser fotografiada al costat de la portada esmentada. La dona va ser detinguda i extradida des del Pakistan a l’Afganistan el 2016 per la presumpta falsificació dels documents d’identitat.