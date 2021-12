La irrupció de la variant òmicron ha afegit un element més de preocupació a una situació epidemiològica molt complicada a Europa a causa del repunt de casos de Covid-19 que ha portat els governs europeus a imposar noves restriccions, inclosa la prohibició de vols amb set països del sud de l'Àfrica. Davant aquest panorama, la Comissió Europea ha reclamat aquest dimecres als Estats membres que redoblin la vigilància davant la nova variant, amb revisions diàries de les restriccions de viatge, i una accelerada urgent en les campanyes de vacunació i l'administració de la dosi de reforç a tots els adults. Segons Ursula von der Leyen, en aquestes circumstàncies és «comprensible» llançar el debat sobre la vacunació obligatòria. «Tenim el 77% dels adults a la UE vacunats, el 66% de la població global. Això significa que un terç dels europeus no estan vacunats: 150 milions de persones. És molt. I no tots poden vacunar-se, hi ha nens molt petits o persones amb certes malalties, però la gran majoria pot», ha alertat la presidenta de la Comissió Europea davant una realitat que no és homogènia i que preocupa cada vegada més Brussel·les. Mentre que en alguns Estats membres el percentatge d'adults vacunats supera el 70%, en d'altres no arriba al 24%. I el més preocupant, sosté l'última anàlisi de l'Executiu comunitari, en alguns països de la UE fins al 65% de la població major de 65 anys no té encara la pauta completa.

Per això, la Comissió Europea ha tornat a fer una crida als governs perquè accelerin amb urgència les campanyes de vacunació, particularment de les persones no vacunades, així com l'administració de les dosis de reforç entre les persones que ja tenen la pauta completa, començant pels grups més vulnerables, per mantenir un nivell de protecció elevat davant la variant òmicron. L'exministra de defensa alemanya, metge de professió, ha reconegut que en aquestes circumstàncies és «comprensible i adequat» pensar en com millorar els nivells de vacunació. «És una competència exclusiva dels Estats membres i no sóc jo qui hagi de donar cap mena de recomanació. Però si em pregunten per la meva opinió personal al respecte, fa 2 o 3 anys mai hauria pensat que assistiria al que estem veient ara mateix. Aquesta pandèmia horrible en la qual tenim vacunes que salven vides, però que no s'utilitzen adequadament a tot arreu. Això porta un cost sanitari enorme», ha advertit Von der Leyen obrint la porta al debat sobre la vacunació obligatòria que ja han decidit imposar països com Àustria i que es plantegen altres com Alemanya davant les resistències de part de la societat a la vacuna. «S'ha de debatre aquesta qüestió de la vacunació i portar a terme el debat sobre la vacunació obligatòria a Europa», ha respost Von der Leyen, interrogada sobre l'obligatorietat.

Segons el diagnòstic de la UE, «està clar que la vacunació redueix la probabilitat d'infecció i és molt eficaç per reduir la malaltia greu i la mort. La vacunació no ofereix una protecció completa contra la infecció i les persones vacunades, si s'infecten, poden continuar transmetent la malaltia. Però és molt més probable que la infecció en persones vacunades doni lloc a un cas relativament lleu de Covid-19», defensa Brussel·les. La presidenta també ha confirmat que la Unió Europea (UE) disposarà a partir del pròxim 13 de desembre de vacunes adaptades per a nens a partir de 5 anys, que ja han sigut aprovades per l'Agència Europea del Medicament (EMA). «He parlat amb BionTech-Pfizer i hi ha bones notícies. Poden accelerar i les vacunes per a nens estaran disponibles a partir del 13 de desembre», va declarar. Segons la presidenta de la Comissió, la UE disposarà de quantitats suficients de vacunes d'ARN missatger per posar la dosi de reforç en el primer trimestre del 2022. «Tindrem 360 milions de dosis de vacunes d'ARN missatger que s'entregaran el primer trimestre del 2022», ha dit.

Més vigilància d'òmicron

A més de reforçar la vacunació, Brussel·les ha demanat als governs europeus que no descuidin la vigilància, que posin en marxa mesures «proporcionades» per contenir la propagació del virus. «L'aparició de la variant òmicron fa que s'hagi de prestar especial atenció a l'aplicació i comunicació de mesures específiques sobre els contactes durant el període de final d'any», recomana la Comissió que també demana als governs que augmentin la capacitat de seqüenciació genòmica del virus, que realitzin més proves generalitzades de les aigües residuals i que donin més suport a països del sud de l'Àfrica per realitzar estudis clínics sobre la nova variant. Brussel·les també considera crucial mantenir un sistema de rastreig efectiu i que tots els Estats membres es dotin de formularis obligatoris de viatge amb informació sobre els viatges. «Sense una informació clara sobre els països visitats per tots els viatgers en els 14 dies anteriors a la seva arribada a la UE, és més probable que un deteriorament de la situació requereixi una prohibició total de viatjar des de fora de la UE per als viatgers no essencials, i uns requisits de quarantena més estrictes per als viatgers essencials», avisa la Comissió que anuncia la presentació d'un enfocament coordinat dels formularis de localització de passatgers.